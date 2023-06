"Con l’auto passa ad alta velocità davanti all’entrata dell’asilo"

La vicenda del residente in via Di Vittorio a Gualtieri, capace nei giorni scorsi di provocare il terrore nell’intero quartiere dopo aver aperto delle bombole di gas con il rischio di una tremenda esplosione tra le case, non coinvolge direttamente solo i vicini di casa del 39enne, ora agli arresti domiciliari per espiare una vecchia condanna giudiziaria. Coinvolge anche una fetta molto più ampia di cittadini.

Alcuni genitori di bambini che frequentano la scuola d’infanzia di via Di Vittorio non si sentono tranquilli: "Quell’uomo – confidano al Carlino – ha già dimostrato la sua pericolosità, sfrecciando in auto in velocità su questa strada, anche all’altezza dell’ingresso della scuola d’infanzia. Sarebbe necessario controllare se sia in possesso di patente e se vettura abbia la copertura assicurativa. Sfreccia ad alta velocità con il forte rischio di investire qualcuno e di provocare una tragedia. Come genitori di bambini che frequentano quella zona per andare a scuola, non ci sentiamo affatto sicuri".

E aggiungono: "Anni fa i cittadini lottarono per non avere un’antenna telefonica vicino alla scuola per proteggere i bambini. Ora dobbiamo fare nello stesso modo per tenerli al sicuro da questo nuovo potenziale pericolo".