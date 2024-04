Con l’auto sbanda e finisce nel fossato

Via della Pace, tra Correggio e San Martino in Rio, ancora una volta teatro di incidenti. L’altra sera l’ennesima sbandata di una vettura. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe sbandato a causa della manovra azzardata del conducente di un altro veicolo, in sorpasso. La vettura, un’Audi, è finita nel fossato laterale, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente, un agente di commercio tedesco, in Emilia per lavoro. È stato accompagnato in ospedale a Carpi, dove risulta alloggiato, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato traumi al torace e al braccio sinistro.