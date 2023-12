Con l’auto sbatte contro i veicoli in sosta: era in stato d’ebbrezza

Controlli mirati dei carabinieri di Correggio, martedì dal primo pomeriggio a sera inoltrata, puntando alla repressione di furti, reati contro il patrimonio e degrado urbano, fenomeni molto evidenti in quella zona.

Gli accertamenti hanno riguardato una trentina dei veicoli e settanta persone, oltre a controlli in alcuni esercizi pubblici. Sono stati ispezionati anche diversi casolari abbandonati, alla ricerca di possibili oggetti rubati, tra cui macchine agricole. Di recente, infatti, proprio casolari abbandonati sono stati usati come "deposito" per trattori oggetto di furto. Nel corso del servizio i carabinieri correggesi hanno sorpreso una donna di 62 anni, abitante nel Reggiano, guidare in stato di ebbrezza alcolica: la donna è stata fermata in un parcheggio, dopo che nel corso di alcune manovre era andata a sbattere contro altri veicoli che erano regolarmente in sosta. A seguito del controllo con etilometro, la 62enne è risultata con un tasso alcolemico pari a 1,82. I carabinieri le hanno ritirato la patente e proceduto alla denuncia per guida in stato d’ebbrezza. Il veicolo è stato posto sotto sequestro.