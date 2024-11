Con l’auto si schiantano contro un albero: gravissimi un ragazzo di 37 anni e una giovane di 24

Reggio Emilia, 10 novembre 2024 - Auto si schianta contro un albero, feriti i quattro giovani a bordo. E' accaduto questa mattina attorno alle 6.30 in via Corradini a Ghiardo di Bibbiano.

Due (l'autista, 37 anni e una passeggera 24enne), in condizioni molto gravi, sono stati portati all'ospedale Maggiore di Parma e qui sono stati ricoverati in Rianimazione.

Gli altri due feriti, uno di 31 anni e l'altro di 43 anni) sono stati portati a Reggio: uno in gravi condizioni mentre l'altro è rimasto ferito in modo più lieve. I due portati a Reggio non sarebbero in pericolo di vita.

Sono tutti di nazionalità tunisina.

In corrispondenza di una leggera curva, l'auto con a bordo i quattro giovani è andata dritta e si è schiantata contro degli alberi a bordo strada. Il veicolo è completamente distrutto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i soccorritori del 118.