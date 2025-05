Con le ‘Cagne pelose’ e i ‘Bisunti’ tornano ’Le Notti del Salame’

Gastronomia, musica, la gara dei migliori salami, spettacoli e ristorazione. Torna dal 16 al 18 maggio la festa ‘Le notti del salame’ promossa dall’associazione Cicciolo d’Oro a Campagnola, al parco della Resistenza. Venerdì sera si comincia con uno spettacolo che vede protagonisti aneddoti ed emilianità, sabato l’avvio della attesa gara dei salami, esaminati e premiati dalla prestigiosa ‘Academia Judices salatii’, oltre al concerto del gruppo musicale ‘I Bisunti’.

Domenica è in programma il gran finale della manifestazione, con la vendita dei prodotti del Cicciolo d’oro e la musica dal vivo divertente e irriverente de ‘Le Cagne Pelose’, con le loro cover in chiave ironica e demenziale proposte sul palco della ormai tradizionale festa. Tutte le sere ci sarà il servizio Bar e lo spazio per birre e cocktail. Venerdì e sabato solo la sera e domenica (a pranzo e a cena) un funzione pizzeria e ristorante al coperto con la ‘Pork-Art’, ovvero l’arte di cucinare il maiale dei famosi chef del Cicciolo d’oro. È gradita la prenotazione, via WhatsApp al numero 333-1943063. Per maggiori informazioni: www.ilcicciolodoro.com.