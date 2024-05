"Con le fototrappole va identificato e multato chi abbandona i rifiuti"

Sempre più spesso si verificano abbandoni di rifiuti in luoghi inadatti.

Non solo in discariche abusive create in aperta campagna, ma anche in spazi accanto a stazioni ecologiche, dove andrebbe effettuata la raccolta differenziata.

Ma non mancano episodi di abbandono di rifiuti ingombranti, che andrebbero portati in discarica, nelle isole ecologiche destinate alla raccolta. Nei giorni scorsi un simile episodio è stato documentato da un cittadino nel quartiere Soave, a Bagnolo. E non è passata inosservata la presenza di fototrappole che, a distanza di pochi metri, dovrebbero aver ripreso la scena dello scarico dei rifiuti. Di recente, col completamento dell’iter per il regolamento di questi impianti, le fototrappole risultano installate.

"Chiediamo agli amministratori – dicono i cittadini – non di sapere l’identità dei responsabili di questi gesti. Ma, anche in forma anonima, ci piacerebbe sapere se queste attrezzature di controllo funzionano davvero e se gli autori del gesto ignobile sono stati identificati e sanzionati".