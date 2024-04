Con lo scooter tampona un’auto. Uomo di cinquantaquattro anni all’ospedale in gravi condizioni

Soccorsi mobilitati ieri per un uomo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto verso le 13.30 nel centro di Castellarano in via Radici Nord. Uno scooter ha tamponato un’auto che si era fermata per far attraversare la strada a una ragazza sulle strisce pedonali. Il conducente del ciclomotore, un uomo di 54 anni di Castellarano, è caduto a terra dopo lo schianto con la macchina, guidata da una donna, che non ha riportato conseguenze. Il 54enne è stato assistito dal personale dell’automedica e dell’ambulanza, inviate urgentemente sul posto dalla centrale operativa del 118. L’uomo è stato poi portato, in codice rosso, all’ospedale di Baggiovara per le cure e i controlli dei sanitari. Le sue condizioni di salute sono state giudicate gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Durante le operazioni di soccorso era cosciente. A Castellarano è anche prontamente intervenuta la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per compiere i rilievi del sinistro e ricostruire la dinamica dell’incidente stradale, l’ennesimo che si registra sulle arterie del comprensorio ceramico reggiano.

m. b.