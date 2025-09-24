Con Milani per imparare a leggere gli albi illustrati

Doppio appuntamento letterario e ricreativo, oggi alla biblioteca comunale di Guastalla, negli spazi di palazzo Frattini, in piazza Garibaldi. Si comincia alle 16,45 con ’Due racconti dalla scatola rossa’, narrazioni e giochi a cura di Claudio Milani, per un evento destinato a bambini da 3 a 6 anni di età. E in serata, alle 21, è in programma ’La parola nelle mani’, un metodo per la narrazione e la lettura degli albi illustrati, sempre a cura di Claudio Milani. Inoltre, da segnalare per domani sera alle 18, nella sala dell’Antico Portico di palazzo ducale, in centro a Guastalla, la presentazione di ’Benessere psicologico’, un cortometraggio del Centro salute mentale dell’area nord (Guastalla e Correggio) che viene proposto al pubblico in occasione della decima settimana della Salute Mentale. Nell’ambito della stessa rassegna, che unisce insieme temi sociali e culturali, domani alle 18,30 al Centro Giovani di Bagnolo si svolge una tavola rotonda che affronta il tema ‘Generazione Ansia. Dalla Rivoluzione Digitale all’Intelligenza Artificiale’.

Una occasione per comprendere insieme a esperti come i social e l’iperconnessione stiano influenzando la vita degli adolescenti: tra rischi, opportunità, fragilità e nuove risorse. Un dialogo aperto a genitori, educatori e cittadini per riflettere su temi che riguardano tutti.

a. le.