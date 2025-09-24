Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Traffico a BolognaMigliori pizzerieData zero VascoTavolata recordMensa elementariCrisi d'azienda
Acquista il giornale
CronacaCon Milani per imparare a leggere gli albi illustrati
24 set 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Con Milani per imparare a leggere gli albi illustrati

Con Milani per imparare a leggere gli albi illustrati

L’appuntamento alle 21 alla biblioteca di Guastalla. Prima, giochi con i bimbi.

Claudio Milani, artista che realizza incontri e spettacoli per bambini. Oggi le sue attività saranno di scena alla biblioteca di Guastalla

Claudio Milani, artista che realizza incontri e spettacoli per bambini. Oggi le sue attività saranno di scena alla biblioteca di Guastalla

Per approfondire:

Doppio appuntamento letterario e ricreativo, oggi alla biblioteca comunale di Guastalla, negli spazi di palazzo Frattini, in piazza Garibaldi. Si comincia alle 16,45 con ’Due racconti dalla scatola rossa’, narrazioni e giochi a cura di Claudio Milani, per un evento destinato a bambini da 3 a 6 anni di età. E in serata, alle 21, è in programma ’La parola nelle mani’, un metodo per la narrazione e la lettura degli albi illustrati, sempre a cura di Claudio Milani. Inoltre, da segnalare per domani sera alle 18, nella sala dell’Antico Portico di palazzo ducale, in centro a Guastalla, la presentazione di ’Benessere psicologico’, un cortometraggio del Centro salute mentale dell’area nord (Guastalla e Correggio) che viene proposto al pubblico in occasione della decima settimana della Salute Mentale. Nell’ambito della stessa rassegna, che unisce insieme temi sociali e culturali, domani alle 18,30 al Centro Giovani di Bagnolo si svolge una tavola rotonda che affronta il tema ‘Generazione Ansia. Dalla Rivoluzione Digitale all’Intelligenza Artificiale’.

Una occasione per comprendere insieme a esperti come i social e l’iperconnessione stiano influenzando la vita degli adolescenti: tra rischi, opportunità, fragilità e nuove risorse. Un dialogo aperto a genitori, educatori e cittadini per riflettere su temi che riguardano tutti.

a. le.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata