Con ’Morte a Venezia’ rivediamo l’eterno Romolo Valli

Tra le iniziative di Fondazione I Teatri - con la collaborazione del Comune di Reggio Emilia - per ricordare i 100 anni di Romolo Valli - domani alle 20.30, alla Sala degli Specchi del Teatro Municipale - sarà proiettato il film di Luchino Visconti "Morte a Venezia".

Tratto dal racconto di Thomas Mann, Romolo Valli (foto) interpreta il direttore dell’albergo in cui soggiorna il protagonista del film, il compositore Gustav von Aschenbach (Dirk Bogarde) andato al Lido per un periodo di riposo. Qui si innamora profondamente del giovane polacco Tadzio (Björn Andrésen) e vive in maniera combattuta questo suo sentimento. La proiezione è in collaborazione con l’Ufficio Cinema del Comune di Reggio Emilia. L’ingresso è libero, ma con prenotazione sul sito dei teatri: www.iteatri.re.it

In quella stessa sera, così come in corrispondenza di tutti gli spettacoli che si terranno al Teatro Municipale fino alla fine di marzo, sarà visitabile la mostra / installazione "Valli al Valli" - curata da Fabio Cherstich - che raccoglie costumi, oggetti, immagini fotografiche e video dell’attore reggiano, conservati al teatro che porta il suo nome.

s.bon.