Con Papazzoni ’Sulle tracce del clima’

Nuovo appuntamento, stasera alle 21 al palazzo dei Musei, in via Spallanzani in centro a Reggio, con ’Sulle tracce del clima’, con ingresso libero.

Nella conferenza, Cesare Andrea Papazzoni parla dell’uso dei fossili come indicatori dei climi del passato, cercando di dare un’idea delle trasformazioni subite dal nostro pianeta durante i 4,6 miliardi di anni di storia geologica. Si parla di anidride carbonica, acidificazione degli oceani, fossili grandi e piccoli, di isotopi del carbonio e dell’ossigeno, di estinzioni e di diversificazioni delle flore e delle faune. Guardare al passato lontano serve per avere un’idea di cosa ci aspetta nel futuro. Il relatore è professore associato di Paleontologia all’Università di Modena e Reggio.