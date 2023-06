Con Pellini alla scoperta dei Giardini Al San Prospero il quiz spettacolo

Oggi ’Restate’ propone dalle 18, alla Biblioteca Santa Croce a Villa Cougnet (via Adua 57), "Voci di donne nel parco. Narrazioni sul far della sera. Marzia Schenetti Ribelli, indisponenti e scomode. Ritratti di donne". Info: 0522 585600 [email protected] www.bibliotecapanizzi.it

Con ritrovo a Palazzo dei Musei (via Spallanzani 1), alle 18.30 ha inizio "Il giardino di tutti. Percorsi nel verde tra parchi e musei. Gli alberi raccontano": primo appuntamento di un ciclo di visite storico-botaniche ai Giardini Pubblici, a cura di Ugo Pellini, che accompagna i partecipanti alla scoperta delle vicende storiche dei Giardini, da Cittadella ducale a Parco del Popolo, e ne illustra le specie arboree più caratteristiche, molte delle quali ormai secolari.

I Giardini Pubblici sorgono nell’area precedentemente occupata dalla Cittadella ducale e furono realizzati nel 1864 su progetto di Giuseppe Balzaretto, destinando l’area a funzioni di socializzazione e di svago per la collettività. La partecipazione è libera, senza obbligo di prenotazione. In caso di pioggia l’iniziativa è rimandata.

Info: 0522 456816 [email protected] www.musei.re.it

In Piazza Prampolini, alle 19 per la rassegna "Nel cuore dell’estate" va in scena "La musica al centro": un djset in occasione della Giornata Internazionale della Musica.

In consolle Lucio Vallisneri, Giampaolo Martelli e Alessandro "Gando" Gandino.

Il Centro Sociale Orologio (via Massenet 19) alle 21 ospita una serata danzante con Ballo liscio Tabaroni Renato Orchestra.

Mentre nel Cortile del Teatro San Prospero (via Guidelli 5), alle 21 ha inizio il quiz spettacolo a squadre "Indovina chi leggo a cena", cura di On Art. Uno scoppiettante intrattenimento in cui attori e attrici interpretano testi teatrali e letterari famosi, dando vita ad una gara in cui il pubblico è il vero protagonista.

In palio una sacca con le ultime uscite editoriali e non solo. Info: [email protected] 0522.439346 - 342 179 1236 www.teatrosanprospero.it

All’Arena Stalloni, alle 21,30, è in programma il film "Triangle of Sadness" di Ruben Östlund. Info: www.arcire.it