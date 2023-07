Con ’Place to be’ si mettono in mostra i gruppi emergenti

Stasera alle 21 ai Prati della Rocca, a San Martino in Rio, si svolge "Place to be", un evento per gruppi musicali emergenti. Ingresso gratuito. Si esibiscono il duo Divehold composto da Alex Carboni e Thomas Allegri, con la partecipazione di Valerio Marzi, seguito dagli "Incredibles", un trio unito dalla musica da quando Elia, Jacopo e Nicolò avevano sei anni. E poi gli Unanube con il loro repertorio rock fra testi malinconici e ritmica galoppante. Infine, gli Unwired con musica rock e metal, con influenze che vanno dal rock classico a sonorità moderne. Pur essendo attualmente attivi in studio, si stanno preparando per le loro prime esibizione dal vivo.