"Con questa musica dobbiamo arrivare oltre il cielo" Addio con marcette e canzoni per il musicista Volpi

Marcette che aveva eseguito e diretto un’infinità di volte: "Paese in festa", "Augurio", "Brigata Garibaldi" e un omaggio con l’armonica sono stati i brani intonati per l’addio a Valerio Volpi, 69 anni, che abitava a Novellara ma aveva insegnato e suonato in molti paesi della Bassa, facendosi apprezzare per doti artistiche e umanità. A intonare i brani, ieri davanti alla bara nel cortile dell’obitorio dell’ospedale di Guastalla, decine di amici di bande e docenti di musica, che con lui avevano suonato tante volte. "Con questa musica dobbiamo arrivare oltre il cielo", l’annuncio di Simone Copellini prima di dirigere saluto musicale per Valerio.