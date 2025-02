Con questi lunghi l’Unahotels guarda lontano

La sosta per le nazionali diventa sempre un momento per fare i primi bilanci stagionali. Un momento di riflessione, a bocce ferme, per capire quali potenzialità abbiano espresso le squadre della Serie A e quali siano le caratteristiche principali di ognuna di esse. La Pallacanestro Reggiana fino a qui ha messo assieme un percorso lusinghiero che l’ha portata ad essere al sesto posto, con sei punti di vantaggio sulla Reyer Venezia (e al momento anche lo scontro diretto) che è la prima esclusa dai playoff. Come in ogni cammino sportivo, alla lunga, emergono i punti forti e i punti deboli su cui si può cercare di lavorare per essere ancora più performanti.

Il caposaldo della squadra di coach Priftis è senza dubbio la difesa. La retroguardia biancorossa è infatti al terzo posto assoluto con appena 78,1 punti subiti. Meglio di Vitali e compagni fanno solo Virtus (seconda con 77,8) e Venezia (76,8).

Un dato, quello della retroguardia di ferro, che va a braccetto con un’altra eccellenza visto che la Unahotels è infatti prima per rimbalzi arpionati con 40,5 ad incontro, seguita da Trento (40,1) e Venezia (39,5) e terza per stoppate date (3,3), dietro solo a Varese (3,4) e Trieste (3,8). Tutti dati che sottolineano come la Pallacanestro Reggiana sia estremamente consistente in area, grazie a lunghi di alto livello come Faye, Faried e Gombauld oltre che a un prezioso lavoro di squadra.

Osservando invece il lato più oscuro della luna, si può notare invece come il ‘tallone d’Achille’ sia rappresentato dalla fase offensiva che comunque, rispetto ai dati di inizio campionato, risulta essere in crescita. Con 80,6 punti realizzati, Reggio è quart’ultima a pari merito con Sassari (che il primo marzo arriverà in via Guasco) e davanti soltanto a Venezia (78,5) e Cremona (75,8).

Da sistemare però sono soprattutto le percentuali ai tiri liberi, perché è qui che i biancorossi spesso ‘sprecano’ la possibilità di essere più prolifici, com’è purtroppo accaduto anche in Coppa Italia contro Trento, con un tragico 6/15 dalla linea della carità. In questo ‘settore specifico’ la Unahotels è addirittura penultima in Serie A con il 72,3%, davanti solamente a Treviso (72,2%). È ovvio che questo dato sia influenzato dal fatto che i giocatori più chiamati in causa siano i lunghi, ovvero quegli atleti che mediamente hanno più difficoltà con le realizzazioni dalla lunetta. Pensate infatti che Faye tira con il 59% e Faried addirittura con il 53,8. È il rovescio della medaglia, una sorta di prezzo da pagare sull’altare di una fisicità che però permette a Reggio di avere una bella diga difensiva e soprattutto di svettare a rimbalzo.

Un ‘cambio’ che fino a qui sta pagando dividendi molto importanti e che quindi è un compromesso assolutamente accettabile. Dalla vita, così come dallo sport, non si può avere tutto. Avanti così.