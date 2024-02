Con Savioli la biblioteca si tinge di giallo

Stasera alle 21 alla biblioteca Rosta Nuova di via Wibicky è in programma "I mille colori del giallo", con Sarah Savioli che porta il pubblico a esplorare aspetti inediti di un genere letterario molto apprezzato, il genere giallo, per fare scoprire come viene affrontato in letterature straniere meno conosciute.

La biblioteca Rosta Nuova si tinge di giallo per scoprire i segreti, le strategie, gli aspetti inediti e meno conosciuti di un genere che affascina da sempre scrittori e lettori di tutto il mondo.

Un genere, quello giallo, che è sempre riuscito influenzare altre arti, tra cui il cinema, che a questo settore ha dato spesso ampio spazio.

Ingresso libero su prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 0522-585636.