Con ’SporTiAmo’ a Castelnovo Monti: 320 presenze

Escursioni con i genitori dei bambini sordi alla Pietra di Bismantova e alla Latteria Sociale di Carnola: così si sono conclusi i tre giorni di permanenza a Castelnovo delle 100 famiglie di bambini sordi protagoniste della prima edizione dell’evento SporTiAmo 2023. Mentre i figli erano impegnati all’Orto dei Frati in giochi e animazioni proposte dallo staff tecnico dell’Ente Nazionale Sordi (Ens) e dai volontari dell’Oratorio Don Bosco, gli adulti si sono affidati alle guide Cai Bismantova ed esperte collaboratrici del caseificio, formate dal Consorzio del Parmigiano Reggiano. Con i bambini Ens e loro familiari si sono raggionte 320 presenze in un periodo fuori stagione e questo ha dimostrato ancora una volta la grande sensibilità della comunità castelnovese nell’unire le forze per ospitare sportivi con deficit uditivo facendoli sentire come a casa.

s. b.