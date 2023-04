Con Testi anche esponenti di Iv

Ci sono esponenti di Italia Viva nella lista "Uniti per Correggio", che alle prossime elezioni comunali appoggia la candidatura a sindaco di Fabio Testi. Tra i candidati consiglieri figurano Simona Aguzzoli, pensionata di 68 anni, Antonio Rabitti, impiegato 61enne, Giulia Luppi, pensionata di 76 anni, ex assessore a San Martino in Rio, Salvatore Surano, libero professionista di 51 anni. Per loro risulta prioritario "avvicinare di più il cittadino al Comune, dando voce ai giovani e ai commercianti della nostra comunità" o "essere il collegamento tra le esigenze dei cittadini, degli esercenti, delle imprese, dei giovani e l’amministrazione comunale". L’obiettivo di "Uniti per Correggio" è mettere a disposizione persone, competenze, energie e idee nuove, "consolidando un modello di territorio inclusivo, prospero, sostenibile e coeso che rafforzi il senso di comunità".