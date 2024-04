Con tre ’Week3Nd’ Riomania si prepara a un giugno memorabile

Comincia a delinearsi il programma della festa Riomania, a Rio Saliceto, un evento che negli anni è stato capace di raccogliere parecchie migliaia di euro destinate a scopo benefico, a favore di realtà del volontariato e attività per il territorio locale. Gli organizzatori hanno annunciato l’evento come "Week3Nd", che si svolgerà a giugno, come tradizione per la festa Riomania, che però a differenza del passato sarà concentrato in tre fine settimana consecutivi: si comincia il 14, 15 e 16 giugno per proseguire dal 21 al 23 e poi dal 28 al 30 giugno, con spettacoli, gastronomia, animazioni varie, come è tradizione per la manifestazione allestita al parco pubblico Ulivi di Rio Saliceto, che vuole essere "qualcosa di più di una semplice festa".

"L’evento – aggiungono i promotori – sarà strutturato e disposto in modo completamente diverso rispetto alla ’classica’ festa da noi organizzata". Solo lo scorso anno la festa di Riomania ha permesso di destinare a scopo benefico e solidale ben 87 mila euro tra associazioni, scuole, circolo tennis, centro sociale, Protezione civile, ludoteca, associazione nazionale carabinieri, Auser e realtà sportive che si occupano di giovani, fino a un contributo alla Romagna alluvionata e la somma di 30 mila euro accantonata per eventuali acquisti di materiali e attrezzature, da usare subito dopo la ristrutturazione del centro polivalente del paese.