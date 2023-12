Con un ceppo di legno minaccia un corriere

Denunciato dai carabinieri un 61enne che, con un ceppo di legno in mano, ha minacciato di morte un corriere di 28 anni reo di aver lasciato, per il breve tempo della consegna di un pacco, il furgone acceso lungo la via. I fatti risalgono al 1° dicembre. Il corriere, appena sceso dal mezzo, era stato raggiunto dalle proteste del residente, che lo aveva invitato a parcheggiare altrove e a spegnere il mezzo. Il lavoratore aveva ottemperato alla richiesta ma – di fronte a successive invettive – aveva invitato l’uomo a calmarsi. Per tutta risposta, il 61enne gli si era avvicinato con un ceppo, minacciando di colpirlo. Invitato da una donna a calmarsi, l’uomo era rientrato in casa per poi gridare dalla finestra: "Vai via o ti ammazzo". Il corriere si era allora rivolto ai carabinieri che, dopo le indagini, hanno denunciato il 61enne per minacce aggravate. s.b.