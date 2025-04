Con un coltello minacciò di morte la moglie. In tribunale lei decide di ritirare la querela

È scoppiata la pace, tra marito e moglie, quasi tre anni dopo un episodio allarmante. Lui, difeso dall’avvocato Annalisa Miglioli, è stato prosciolto dalle accuse verso la donna, dopo che lei ha deciso di ritirare la querela, atto formalizzato ieri in udienza predibattimentale davanti al giudice Giovanni Ghini. Gli episodi contestati, datati 15 giugno 2022, avvennero a Scandiano. Secondo la ricostruzione accusatoria, al culmine di una discussione notturna, l’uomo, un georgiano, avrebbe impedito alla moglie di dormire, mettendo la casa a soqquadro ed entrando ripetutamente nella camera da letto rivolgendole offese e minacce. Le avrebbe intimato di andare via di casa, altrimenti l’avrebbe ammazzata.

"Ti uccido come un maiale", le avrebbe detto per poi annunciare una specie di tregua: "Adesso non ti uccido, mi vesto e vado dai carabinieri". Non solo: lui avrebbe anche brandito un coltello da cucina preso dal cassetto, minacciandola. Poi l’uomo andò in piazza portando con sé 30 cartucce: i carabinieri lo fermarono e lo perquisirono, trovandolo con le munizioni sotto la maglietta. Poi fu perquisita la casa dove fu trovato altro materiale non segnalato all’autorità: 5 cartucce di calibro 12, una di calibro 20, una pistola a salve con caricatore vuoto e altre 67 cartucce a salve di calibro 8. Per l’uomo scattò la denuncia a piede libero. La donna ha deciso di rimettere la querela e ieri il giudice Ghini ha dichiarato il non doversi procedere per le accuse di violenza privata e le minacce, dopo aver escluso l’aggravante dell’uso dell’arma. Per le munizioni detenute illecitamente la difesa ha chiesto l’oblazione, domanda accolta dal giudice che ha disposto il rinvio a giugno per provvedere al pagamento.

al.cod.