Con un like. Coopservice donerà aiuti

"Tutela dei diritti, promozione di una cultura inclusiva tra gli stakeholder e la certificazione per la parità di genere ottenuta a fine gennaio 2024".

Coopservice, uno dei principali fornitori di servizi integrati di facility in Italia, rilancia il proprio impegno per le pari opportunità con una serie di iniziative che in occasione della giornata Internazionale della donna hanno coinvolto tutti gli oltre 13.000 tra soci e dipendenti, in maggioranza donne.

"Insieme contro la violenza sulle donne", è una call to action riservata ai soci e dipendenti della cooperativa, chiamati ad esprimere il loro apprezzamento, attraverso la App Coopservice Community, al progetto Nora, promosso da ActionAid con l’obiettivo di prevenire e combattere la violenza di genere in Italia attraverso il sostegno alle associazioni che si occupano di contrasto alla violenza sulle donne. Saranno attivati sul territorio nazionale circa 50 progetti: per ogni lavoratore che metterà il proprio like alla campagna, attiva dall’8 marzo fino al 7 aprile, Coopservice donerà 1 euro ad ActionAid.