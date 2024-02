Con un petardo provoca un incendio. Denunciato un diciassettenne

Continuano a emergere responsabilità per danneggiamenti e vandalismi compiuti da giovanissimi nella Bassa Reggiana, in particolare a Boretto, dove tra Natale e i primi giorni dell’anno nuovo si sono verificati episodi da subito finiti al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali.

Dopo i primi indagati per furti e danneggiamenti vari, i carabinieri hanno denunciato al tribunale de minori un ragazzo di 17 anni, residente nella Bassa, accusato di aver appiccato l’incendio in un cassonetto per la raccolta della carta, a Boretto, con il lancio di un petardo acceso. Era accaduto in via Roma a Boretto lo scorso 18 gennaio, dopo che già nei giorni precedenti si erano verificati simili episodi.

Grazie ad alcune testimonianze, si è riusciti a ricostruire i fatti, con alcuni ragazzi che erano stati visti fuggire dopo uno scoppio che aveva originato il rogo. Era stata pure fornita la descrizione del giovane che aveva lanciato il petardo nel cassonetto, con tanto di riconoscimento fotografico risultato positivo, che ha praticamente indicato l’autore del gesto. A quel punto i carabinieri hanno inoltrato la denuncia al competente Tribunale dei minori di Bologna. Mentre proseguono le indagini su episodi accaduti nelle scorse settimane.