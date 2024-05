Con un po’ d’ingegno creativo rinasce il mercato del piazzale

La rinascita di piazzale Cavour. Dopo alcune edizioni delle fiere di Montecchio: San Simone e San Marco, dove le bancarelle erano assenti, e dopo la protesta dei commercianti della zona, Piazzale Cavour è ritornata a riempirsi di Bancarelle. Questo grazie alla tenacia della organizzatrice Valeria Zivieri, che ha trovato la piena collaborazione dell’amministrazione comunale. "In tanti ricordiamo il tempo in cui piazzale Cavour era il proseguimento della fiera con anche il tanto atteso furgoncino che arrivava con i tessuti fiorentini – ricorda la Zivieri – Sono passati anni e piano piano tutto si è perso. Il periodo Covid ha bloccato tutto e ha fatto dimenticare questo bellissimo piazzale, trascurato e lasciato vuoto nel periodo delle due fiere principali". L’iniziativa della Zivieri è stata supportata da un ente che si occupa di eventi e ha portato, nella recente fiera di San Marco, 27 banchetti in piazzale Cavour e una decina in via Reverberi (nota come contrada Grande). Non erano i tipici banchetti della fiera ma "banchetti con opere di ingegno". Qualcosa di nuovo, una realtà diversa, dove chi espone "inventa" produce cose proprie. Con questo successo, si può immaginare l’inizio della rinascita e della valorizzazione di questo piazzale. Contenti dunque i commercianti, contenti anche i visitatori che tra curiosità e passeggiate si sono soffermati davanti agli stand di ingegnose creazioni.

Nina Reverberi