Con un pretesto fermano i passanti. Intervengono i carabinieri

Carabinieri impegnati ieri mattina negli accertamenti su alcune persone, apparentemente dell’Est Europa, che si spostavano a bordo di un’autovettura Audi di colore grigio con targa rumena, che nella zona tra Pieve e San Giorgio di Guastalla fermavano i passanti con il pretesto di chiedere informazioni stradali, in particolare dei cimiteri della zona.

Considerando i numerosi episodi di furti e truffe avvenuti proprio distraendo le vittime con simili domande, alcuni cittadini hanno segnalato il fatto alle forze dell’ordine. La centrale operativa del 112 ha mobilitato le pattuglie in servizio, oltretutto già in zona per controlli nei pressi dei cimiteri, in occasione della ricorrenza di Ognissanti e della commemorazione dei defunti. Pare che una vettura sospetta sia stata intercettata, avviando un controllo a distanza per capire le intenzioni dei sospetti.

Solitamente le vittime vengono fermate con richieste di informazioni, mentre un complice cerca di arraffare borse e altri oggetti dalle tasche o dagli abitacoli delle vetture. Resta sempre il consiglio di diffidare degli sconosciuti.