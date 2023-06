Con urla e senza mostrare armi riescono a rapinare la banca

Hanno assaltato la filiale di Emilbanca di Boretto utilizzando minacce verbali per farsi consegnare il denaro depositato nella cassa del bancomat. Il bottino ammonta a diverse decine di migliaia di euro, ancora in fase di esatta quantificazione. L’episodio si è verificato poco prima delle 16. Negli uffici si trovavano solo componenti del personale interno dell’istituto di credito con sede in via Matteotti, in pieno centro al paese.

I malviventi – due uomini con il volto coperto – sono entrati nell’ufficio per poi avvicinarsi allo sportello. Con atteggiamento deciso, urlando frasi intimidatorie ma apparentemente senza armi, i due banditi sono riusciti a farsi consegnare i soldi per poi fuggire. Pochi istanti dopo l’allarme alla centrale operativa del 112, con mobilitazione dei carabinieri della locale caserma, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Guastalla. Ricerche in tutta la zona, anche verso le v province di Mantova e di Parma. Nella zona sono attive telecamere di videosorveglianza, con le quali si spera di poter risalire agli autori della rapina.