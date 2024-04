Conad a caccia della Coppa Italia. Debutto con l’amuleto Brescia

Comincerà con Brescia l’avventura della Conad negli ottavi di Coppa Italia di Serie A2. Dopo la salvezza conquistata a fine marzo grazie al successo casalingo proprio contro i lombardi, la squadra di Fanuli tornerà domenica sul campo degli avversari in gara-1 del primo turno di una competizione che, rispetto al recente passato, ha cambiato formula: negli anni scorsi, infatti, erano le prime 8 ad accedere al tabellone che assegnava il trofeo, stavolta sono 12, con l’ingresso via-via nella kermesse delle formazioni eliminate dai playoff. Gli ottavi, come i quarti, si giocano al meglio delle 3 partite, con "bella" in casa della miglior classificata: la rivincita si giocherà domenica 21 al PalaBigi, mentre l’eventuale gara-3 in terra bresciana il 28. Le vincenti dei quarti accedono alla Final Four l’11 e 12 maggio al Palasport di Cuneo, dove la Conad – nel febbraio 2022 – sollevò il trofeo superando proprio i padroni di casa.

d.r.