Conad a Cantù per risalire

Un altro crocevia fondamentale per il cammino della Conad (19), di scena nel pomeriggio in Brianza. Alle 17, a Casnate, la formazione di coach Fanuli affronta nella quintultima giornata di Serie A2 una diretta rivale per la corsa salvezza come Cantù (24) e non può permettersi passi falsi. Anzi, in caso di risultato positivo, il ritardo verso la terzultima piazza, che regalerebbe la salvezza, diminuirebbe sicuramente, visto che a Macerata arriva Porto Viro per il delicato match tra due formazioni appaiate a quota 23.

"Non troveremo la stessa Cantù vista all’andata – spiega il centrale Paolo Bonola – per entrambe è una sfida cruciale. Dobbiamo concentrarci gara dopo gara, senza fare calcoli". Gli fa eco lo schiacciatore Mattia Gottardo: "Dobbiamo partire positivi e agguerriti fin dal primo punto. È una partita difficile ma importante, dobbiamo fare il massimo per portarla a casa".

Il buon momento. Che la Conad sia viva, lo dimostrano banalmente i numeri: nelle ultime 5 gare i cittadini sono sempre andati al tie-break, indipendentemente dal valore dell’avversario, riuscendo a portare a casa 2 vittorie. Le rivali, però, non stanno a guardare e bisogna continuare a macinare punti, anche quando – come accaduto domenica con Acicastello, dopo esser stati sotto 0-2 – la strada sembra impervia.

Gli avversari. Cantù si è rilanciata travolgendo nell’ultimo turno Pineto con un netto 3-0. Coach Mattiroli schiera Martinelli in regia, con Novello opposto; l’ex Tiozzo (a Reggio nel biennio 2013/15, con una promozione dalla B1 in palmares) e Bacco giocano in banda, mentre Candeli e Bragatto al centro, sostituiti in seconda linea dal libero Butti. Dirigono l’incontro Armandola e Jacobacci, il match d’andata vide la Conad imporsi 3-0 in una delle migliori prestazioni stagionali.