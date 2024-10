Conad, finalmente un hurrà. Supera Aversa al tie-break

CONAD REGGIO emilia

3

EVOLUTION AVERSA

2

CONAD VOLLEY TRICOLORE: Zecca (L) ne, Signorini, Gottardo 17, Porro 4, Guerrini 1, Stabrawa, De Angelis (L), Barone 9, Bonola, Ades ne, Gasparini 24, Alberghini ne, Suraci 14, Sighinolfi 12. All. Fanuli.

EVOLUTION GREEN AVERSA: Frankowski, Arasomwan 7, Canuto 10, Lyutskanov 18, Rossini (L), Motzo 32, Frumuselu 11, Garnica 2, Ambrose 2, Barbon ne, Minelli -, Mentasti (L), Agouzoul ne. All. Tomasello.

Arbitri: Marotta e Armandola.

Parziali: 25-22;33-35;25-20;16-25;18-16.

Dopo una battaglia emozionante e senza esclusione di colpi, la Conad (2) ottiene la prima vittoria stagionale, superando al tie-break l’Evolution Green Aversa (6): una partita davvero non adatta ai deboli di cuore, quella andata in scena al PalaBigi, con un secondo set da ben 68 punti giocati, che ha visto i giallo-rossi in netta ripresa dopo tre giornate di Serie A2 anonime.

Nel primo parziale i padroni di casa sono sempre al comando e un doppio ace di Suraci porta il punteggio sul 24-21, prima che Gottardo, da posto 4, firmi il 25-22; al cambio di campo Aversa reagisce ma la Conad riprende le redini delle operazioni e va avanti 17-15. L’ex Garnica, con un preciso secondo tocco, trova il +2 col 21-23, Gottardo replica e porta la Conad al set point sul 26-25 ma, dopo una interminabile serie di vantaggio, i campani mettono a terra il 33-35. Nel terzo set Sighinolfi sfrutta al meglio il turno dai 9 metri per il 9-5, poi è l’Mvp Gasparini a mettere a terra il 20-15; la Conad non molla e un errore di Lyuskanov vale il 25-20. Aversa non va data per morta e, infatti, si aggiudica il quarto parziale trascinata da Motzo, top scorer del match con 32 punti, ma nel tie-break è costretta alla resa dopo esser stata avanti di 4 lunghezze: la Conad recupera dal 3-7 e chiude i conti con un muro che fa esplodere via Guasco.