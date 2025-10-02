Conad, il debutto è anticipato. L’avventura inizia il 18 al Bigi

La Conad debutterà in A3 in anticipo. La Lega Volley, infatti, ha ufficializzato che la sfida della prima giornata con Savigliano si giocherà sabato 18 ottobre alle 20,30 al PalaBigi, mentre nella trasferta di San Giustino della domenica seguente l’orario di inizio sarà alle 19. Diversi gli anticipi e posticipi che interessano i granata: il 1° novembre Conad-Cus Cagliari si giocherà alle 20,30, mentre la trasferta di Trebaseleghe si giocherà sabato 8 alle 18. Alla quinta giornata, invece, Conad-Belluno si giocherà domenica 16 alle 20,30, mentre il 22 Barone e compagni scenderanno in campo in Sardegna contro Sarroch alle 17.

Anticipato l’orario della sfida casalinga contro Mantova del 30 novembre, che si giocherà alle 16, mentre sabato 20 dicembre la sfida prenatalizia di Acqui Terme si giocherà alle 20,30. Numerose le variazioni anche nel girone di ritorno: si comincia sabato 3 gennaio con la trasferta di Savigliano (18,30), mentre il 6 alle 18 sfida in via Guasco a San Giustino; altro anticipo serale a Cagliari sabato 10 alle 20, mentre la gara casalinga con Trebaseleghe si giocherà domenica 18 alle 19. Belluno-Conad si giocherà sabato 24 alle 20, seguita dalla gara con Sarroch prevista il 1° febbraio alle 16 al PalaBigi; l’8 febbraio, sempre alle 16, trasferta a Mantova, mentre sono confermati alle 18 le sfide con San Donà. Acqui e Mirandola previste per 15 febbraio, 1° marzo e 15 marzo.

Nella foto: il tecnico Tommaso Zagni