Conad in campo per le scuole: "Parliamo di intelligenza artificiale"

Conad Centro nord insieme a Fondazione Conad Ets sostiene il progetto scuola che conclude il ciclo di incontri in diretta streaming per le scuole superiori, con 30mila studenti collegati da tutta Italia. Coinvolti 150 studenti del liceo artistico Chierici per l’evento nazionale in live streaming "Intelligenza artificiale e nuovi scenari digitali, come cambiano le relazioni, il lavoro, la scuola, la creatività. "Sostenere le nuove generazioni significa sostenere il futuro", un principio ispiratore per Conad Centro Nord che a Reggio ha dato appuntamento, l’altro ieri mattina, a 150 studenti del Chierici di seguire la diretta satellitare dell’evento dal Cinema Olimpia alla presenza della socia Conad Manuela Penserini, Mauro Rondanini, membro del Cda di Conad Centro Nord, Veronica Corchia, responsabile relazioni esterne e Csr di Conad Centro Nord unitamente a Raffaella Curioni, assessore con delega a educazione, conoscenza, città universitaria e sport del Comune di Reggio e Stefano Elli, direttore pianificazione, controllo di gestione e innovazione di Conad Centro Nord.

Fondazione Conad Ets dà continuità all’impegno di soci e cooperative Conad verso istituzioni scolastiche, insegnanti e studenti, consentendo a migliaia di ragazzi di assistere gratuitamente a eventi in diretta satellitare e live streaming dedicati alle tematiche educative più urgenti e attuali, trattate dalla viva voce dei protagonisti dell’impegno sociale, civile, umanitario, culturale e scientifico del nostro Paese.

L’evento è l’ultimo dei 4 appuntamenti previsti per l’anno scolastico in corso dal Progetto scuola di Fondazione Conad Ets realizzato con il supporto di Conad Centro Nord e l’organizzazione di Unisona, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sulle emergenze sociali in atto e possibili soluzioni.

"Realizzare progetti con al centro le scuole significa avere attenzione e sensibilità a chi sarà grande protagonista del futuro delle nostre comunità e chi potrà cambiare e innovare i contesti economici, sociali e relazionali delle città – così Raffaella Curioni, con delega a educazione, conoscenza, città universitaria e sport del Comune di Reggio–. Parlare di intelligenza artificiale è un’urgenza dalla quale non si può più prescindere. Farlo a partire dagli studenti significa avere a cuore la formazione di competenze e persone capaci di interagire in modo puntuale ed utile con le tecnologie. Un grande ringraziamento a Conad Centro Nord che sa fare impresa in modo straordinario ma senza mai perdere di vista il legame con il territorio e con il ruolo sociale dell’essere imprenditori".

L’incontro ha offerto uno sguardo ampio sull’intelligenza artificiale e sulle più innovative applicazioni prodotte dalla convergenza tra nuove tecnologie, metaverso, realtà virtuale, robotica, per preparare le nuove generazioni ad affrontare con maggiore consapevolezza la rivoluzione in atto e le interazioni tra il mondo fisico e la dimensione digitale.