Conad nel fortino dell’Acicastello. Porro: "Vogliamo subito riscattarci"

Anticipo esterno per la Conad (7), che alle 19 inaugura a Catania il programma della ottava giornata di Serie A2 sul campo della Consedil Acicastello (14), terza in compagnia di Cuneo e Prata di Pordenone. Una trasferta tutt’altro che banale, visto che nella città etnea nessuno finora è riuscito a vincere, ma il sestetto cittadino è deciso a riscattare lo stop interno con Fano, che ha interrotto una striscia di 3 vittorie di fila, provando a migliorare l’attuale terzultimo posto.

A presentare la gara, in casa Conad, è il palleggiatore Simone Porro: "Ci aspettiamo un match combattuto. Arriviamo da una serie di buone prestazioni, peccato per la sconfitta in casa di domenica, però siamo pronti a riscattarci e questa è la partita giusta. Loro sono una squadra molto forte, per cui noi dobbiamo pensare a fare bene le nostre cose, solo coì riusciremo a metterli in difficoltà".

L’avversario. Allenata dal 68enne Placì, bronzo olimpico nel 2008 come vice di Prandi sulla panchina della Bulgaria, Acicastello in casa ha battuto 3-2 Brescia, per poi rifilare un duplice 3-0 a Cantù e Pineto; meno brillante il rendimento esterno, visto che dopo l’1-3 dell’esordio con Palmi sono arrivate 3 sconfitte, l’ultima domenica scorsa in 5 set a Cuneo.

In regia gioca Saitta, mentre nel ruolo di opposto il titolare è Argenta, anche se in settimana è tornato all’ombra dell’Etna Lucconi, che nel 2021/22 fu top scorer dell’A3 e che è reduce da un’esperienza in Corea; in banda ci sono i due stranieri, lo statunitense Rottman e il francese Basic, mentre al centro si disimpegnano Bossi e Bartolucci (l’ex Volpe parte dalla panchina), con Pierri libero.

Dirigono l’incontro Ciaccio e Pecoraro.

Così il ds dei siciliani, Piero D’Angelo: "Reggio sta dando filo da torcere a tutte le avversarie, confidiamo nel fattore capo per metterli in difficoltà".