Conad, ora o mai più: Pineto è l’ultima spiaggia

Conad, serve una svolta. Dopo lo stop per 3-0 sul campo di Cantù, che ha compromesso le speranze salvezza, la squadra di Fanuli ospita alle 16 una Pineto in crisi di risultati e non può esimersi dal risultato pieno: solo in questo modo può riavvicinarsi alla terzultima piazza, distante al momento 5 lunghezze, e provare a riaprire a 4 giornate dal termine i giochi per la permanenza in Serie A2.

La situazione. Barone e compagni sono attualmente penultimi a -5 da Porto Viro, che nel prossimo turno sarà di scena proprio al Bigi in uno scontro diretto "caliente": i veneti, però, giocano oggi in casa contro il fanalino Palmi, ormai spacciato, per cui servono i 3 punti per evitare di ritrovarsi tra 7 giorni con una situazione di classifica ancor più compromessa. "Nell’ultimo mese e mezzo abbiamo dimostrato di poter far bene in tutte le occasioni, eccezion fatto la partita con Cantù. Dobbiamo resistere, a questo punto della stagione fare punti è determinante: affrontiamo un’avversaria che difende molto, quindi servirà avere molta pazienza" spiega il palleggiatore reggiano Pier Paolo Partenio (foto).

Pineto non vince dal 26 gennaio (3-2 interno con Acicastello); da allora 3 stop di fila, i 3-0 con Prata di Pordenone e Cantù, poi al tie-break a Ravenna. Coach Di Tommaso schiera il finlandese Kaislasalo nel ruolo di opposto, mentre in regia agisce Catone; Di Silvestre e il brasiliano Vitor Baesso sono le bande mentre al centro, insieme a Preta, gioca l’ex Zamagni. La sfida d’andata terminò con la vittoria abruzzese per 3-1, nonostante la vittoria della Conad in un primo parziale decisamente equilibrato; la direzione di gara è affidata a Gasparro e Nava.