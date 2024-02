Conad, sfida salvezza. Obbligatorio vincere

Sfida salvezza da non fallire per la Conad (19), in campo alle 18 al PalaBigi contro la WOW Green House Aversa (20) nella 20esima giornata di Serie A2. Contro un avversario che la precede di una lunghezza in classifica, gli emiliani vogliono chiudere una serie negativa che dura da 3 gare, anche perché le 6 lunghezze che li separano dalla zona retrocessione non sono ad oggi un vantaggio sufficiente per sentirsi al sicuro. In un momento indubbiamente difficile serve trovare certezze e giocare davanti al pubblico di via Guasco può rappresentarne una, anche se servirà una prestazione di carattere per portare a casa 3 punti che, a questo punto della stagione, sarebbero d’oro.

Reggio. In chiave reggiana è il regista Lorenzo Sperotto a presentare la sfida: "Abbiamo l’opportunità di giocare in casa per la seconda volta consecutiva, contro una squadra con solo un punto in più di noi in classifica. Aversa è una squadra di buoni attaccanti e di ottimi muratori, questi saranno i loro punti di forza: cercheremo di limitarli il più possibile in questi fondamentali, per rendere il loro gioco molto più difficile". Sulla stessa linea lo schiacciatore Andrea Gasparini, ex di turno: "Dipende tutto da noi, anche perché abbiamo il fattore campo dalla nostra parte. Mi aspetto una sfida equilibrata, dove dovremo metterli in difficoltà partendo dalla battuta: il nostro momento non è dei migliori, con qualche sconfitta di troppo, ma dobbiamo prendere una gara alla volta, andando a caccia di punti preziosi in chiave salvezza".

Aversa. I campani hanno cambiato allenatore a fine gennaio, con Tomasello (assistente di Fefè De Giorgi in nazionale) che ha preso il posto di Passaro, ma il loro recente passato è tutt’altro che roseo, come dimostrano i 4 kappao di fila con un solo punto conquistato, quello dell’ultimo turno a Pineto, dov’è arrivata una sconfitta al tie-break. In cabina di regia c’è l’ex reggiano Pinelli, che arma le mani di tre atleti tutt’altro che disprezzabili, come Argenta, il brasiliano Canuto ed il bulgaro Lyutskanov; al centro giocano Presta e Marra, mentre il libero è l’esperto Rossini, argendo con la nazionale ai Giochi Olimpici del 2016. L’andata vide Aversa imporsi 3-2 dopo quasi due ore e mezza di battaglia, conquistando così il quarto successo in 5 match disputati tra le due squadre.