"Conad sia coerente coi principi che decanta"

Fiab Reggio-Tuttinbici ha un nuovo presidente e direttivo. Francesca Gioia guiderà l’associazione – che quest’anno ha raggiunto il traguardo dei 40 anni – per il biennio 2025-2027, rilevando l’uscente Raffaella Monti. Il nuovo direttivo è composto da: Gigi Astolfi, Grazia Canovi, Gianfranco Fantini, Raffaella Monti, Giorgio Tamagnini, Omar Tondelli, Ivano Zambelli, Enrica Bianchi, Giuliano Gualandri e Claudio Pedroni.

"Guidare un’associazione con 40 anni di storia e con la fiducia delle persone che l’hanno fondata è per me un privilegio. I ringraziamenti alla presidente uscente Raffaella Monti e al precedente esecutivo non sono di circostanza: sotto la loro guida, nel 2020, il modello reggiano di mobilità casa-scuola è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite per la sua efficacia nell’avvicinare le famiglie agli spostamenti attivi", le prime parole di Gioia che è pronta a raccogliere il testimone delle sfide, tra cui la stessa per il Bosco Ospizio.

"Abbiamo appreso con preoccupazione delle querele e delle segnalazioni rivolte a persone impegnate nella difesa di questo spazio verde, tra cui il professor Ugo Pellini, nostro socio e accompagnatore in alcune delle uscite sul territorio alla scoperta della natura – chiosa una nota – Si tratta di concittadine e concittadini che, in modo pacifico, stanno dedicando tempo ed energie alla tutela di una risorsa dal grande valore ambientale e sociale. Conad, sul proprio sito, si definisce leader “di un modello originale di fare la spesa, un modello che mette al centro le persone: i soci, i clienti, la comunità“. Ci uniamo al coro di voci che chiedono a Conad di ristabilire un dialogo pacifico con gli attivisti, confidando proprio nelle parole che la stessa azienda ha scelto per raccontarsi e nella fiducia che molti di noi le hanno gia accordato, anche come clienti. Per sostenere davvero il futuro, serve oggi il coraggio di fare una scelta controcorrente. Conad ha l’opportunita concreta di restituire alla città uno spazio verde, trasformandolo in un parco urbano, magari pieno di margherite gialle, come il fiore che la rappresenta. Una scelta che andrebbe oltre le pagine di un bilancio di sostenibilità..."