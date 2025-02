Conad sposa l’evento ’Nomadincontro’

Conad Centro Nord ha deciso di sostenere Nomadincontro 2025: l’evento annuale che celebra la musica e la cultura del famoso gruppo italiano. Il Nomadincontro 2025 si terrà a Novellara il 22 e 23 febbraio e Conad Centro Nord sarà presente come partner ufficiale dell’evento. "Siamo entusiasti di collaborare con i Nomadi - ha dichiarato Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord - Questa partnership ci permette di sostenere un evento che ha un profondo significato culturale e sociale, e di rafforzare il nostro impegno verso la comunità. Ci unisce poi la stessa data di nascita, il 1963, una coincidenza che riteniamo di grande auspicio per questa collaborazione".

Grazie a questa partnership, i clienti dei punti vendita di Conad Centro Nord nelle province Reggio Emilia, Parma, Piacenza e di tutta la Lombardia potranno usufruire di una riduzione del costo del biglietto. Chi farà una spesa di almeno 50 euro, dal 10 al 16 febbraio, riceverà infatti un coupon che permetterà di acquistare un biglietto a 25 euro invece che a 30. Sarà obbligatorio però prenotare il biglietto entro il 18 febbraio chiamando il numero 335327103 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13). I posti a prezzo ridotto sono limitati a 700.

"Siamo molto contenti di questa nuova collaborazione – ha detto Beppe Carletti, fondatore e leader storico dei Nomadi – perché pensiamo possa darci nuovi stimoli e realizzare altre iniziative. La prima edizione di Nomadincontro risale al 1993, a un anno dalla scomparsa di Augusto. In realtà si chiamava Tributo ma negli anni ha poi cambiato nome. Io e Augusto ci siamo incontrati per caso nel ’63, e siamo subito diventati compagni di viaggio e di vita. Ogni anno per ricordarlo abbiamo invitato amici cantanti, tra cui Zucchero, Ligabue e Antonacci. Ma negli ultimi tempi abbiamo deciso di coinvolgere persone che hanno storie belle da raccontare. Tra quelle che abbiamo invitato quest’anno ci sarà (presente al concerto di domenica pomeriggio) l’atleta paralimpico Oney Tapia, specialista nel lancio del disco, che sul gradino più alto del podio ha cantato "Io vagabondo"".

La due giorni del Nomadincontro prevede due concerti (sabato 22 alle 21 e domenica 23 febbraio alle 16). Oltre al tendone che ospiterà i momenti musicali ce ne sarà un altro dedicato alla ristorazione. Tutte le informazioni su www.nomadi.it

Stella Bonfrisco