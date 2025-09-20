Conad, test importante a Sirmione

Conad in campo alle 18 a Sirmione nella prima edizione del Trofeo Mynet. Un test impegnativo, quello contro la Gruppo Consoli Brescia, che nella stagione 2025/26 militerà in Serie A2, dove i granata andranno a caccia di conferme dopo il vittorioso esordio in preseason sul campo di Mirandola, formazione che Barone e compagni ritroveranno poi in A3.

"La prima amichevole ha offerto spunti positivi su cui continuare a lavorare, soprattutto per quanto riguarda l’intensità e la determinazione a non mollare mai un pallone. Rimangono diversi aspetti da migliorare, in particolare la fase break e muro-difesa, ma l’obiettivo è crescere in modo generale su tutti i fondamentali, partendo da questa buona base" è il pensiero del palleggiatore Mattia Catellani, che insieme ai compagni ha sfilato giovedì sera al Conad Le Colline in occasione della presentazione della squadra.

Tanti gli ex nelle fila avversarie, dalla banda Cominetti (MVP di campionato e Coppa Italia nel 2022) ai centrali Cargioli e Tondo, quest’ultimo a Reggio dal 2011 al 2016.

Damiano Reverberi