Conad, test probante sul campo di Siena: "Faremo ricorso a carattere e orgoglio"

Una delle squadre più in forma del campionato di Serie A2 per testare il momento della Conad (19). Alle 20,30, nell’anticipo della quinta giornata di ritorno, la formazione giallo-rossa è di scena a Siena contro l’Emma Villas (33), terza della classe: gli uomini di Fanuli, dopo aver ritrovato il sorriso grazie al 3-0 con Castellana Grotte che ha interrotto una serie negativa di 6 sconfitte, trovano di fronte a loro un avversario che ha 5 vittorie alle spalle e che non ha certo intenzione di fermarsi.

Il momento. La Conad, vincendo domenica scorsa al PalaBigi, si è portata a +10 sulla zona salvezza, margine che di certo le permette di giocare con più tranquillità.

Sul match odierno è intervenuto il centrale Nicolò Volpe: "Sicuramente l’ultima partita ha fatto molto bene al morale e ci ha regalato più di fiducia in noi stessi; cercheremo di andare a Siena con tutta l’aggressività possibile, sapendo che sarà una partita difficile, cercando comunque di strappargli dei punti. Loro contano su un gioco molto buono, hanno degli ottimi centrali, ed un opposto da cui passano la maggior parte dei palloni; cercheremo quindi di giocare nella fase muro-difesa e poi vedremo quel che succederà".

Non nasconde le difficoltà lo schiacciatore Matteo Maiocchi: "Siena è terza in classifica e sta esprimendo un’ottima pallavolo. Noi, al contrario, nonostante la bella vittoria di domenica abbiamo avuto qualche limite. In questo momento bisogna prendere quello che viene, con tanto carattere e orgoglio, perché nei periodi in cui si è meno performanti è utile ricorrere a questi due".

L’avversario. Siena, allenata da coach Graziosi, ha un organico ricco di talento, guidato in cabina di regia dal palleggiatore francese Nevot, che può armare il braccio di schiacciatori capaci di mettere la palla a terra come Pierotti, MVP dell’ultimo 3-0 con Pineto, Milan ed il brasiliano Krauchuk. Dirigono l’incontro Chiriatti e Merli, il match d’andata vide i toscani passare al tie-break in via Guasco, con la Conad capace di rimontare due volte prima di arrendersi al fotofinish.

d.r.