Concerti, camminate, incontri e mostre Un weekend ricco di appuntamenti

Molte sono le iniziative in programma in queste settimane di giugno nel comune di Albinea. Sarà Marco J Mammi il protagonista del tradizionale concerto per la serata di San Giovanni: la festa del 24 giugno si svolgerà, dalle 21.30, al fresco del campo sportivo oratorio di via Ariosto a Borzano. Alle 18 è prevista la camminata verso il castello di Borzano con partenza sede del Ceas di via Chierici, la messa alle 19 nella chiesa di San Giovanni, il rientro al parchetto di Borzano e il concerto a seguire. L’area ristoro e l’open bar saranno aperti dalle 19.30. Doppio appuntamento con lo scrittore Franco Faggiani venerdì alla sala civica di Albinea: gli eventi si svolgeranno alle 18.30 e alle 21. Domenica 25 giugno i Parchi dell’Emilia Centrale organizzano la camminata ‘Le magiche erbe di San Giovanni’ con ritrovo alle 8.45 alla sede Ceas di Borzano. Guidati dall’esperto Roberto Montanari, il gruppo andrà alla scoperta di erbe naturali. Obbligatoria la prenotazione al 3371486039. Si intitola invece ‘Rinascita senza capire’ la mostra di Giuliano Davoli inaugurata il 17 giugno (fino al 2 luglio) nella sala civica di via Morandi.

m. b.