Concerti a Campovolo, fans senza informazioni: "Sul sito di Rcf Arena mancano orari e servizi"

Reggio Emilia, 9 maggio 2023 – Ad un mese esatto dalle due date del concerto di Zucchero alla Rcf Arena, scarseggiano le informazioni su viabilità, parcheggi, orari di ingresso e treni speciali.

È quanto lamentano diversi spettatori – soprattutto coloro che vengono da fuori e che hanno necessità di organizzarsi – che hanno acquistato i biglietti, navigando nell’incertezza del sito della struttura, come sottolinea Serena che ha inviato una mail al Carlino. "Come me ci sono parecchie persone scontente. Sul sito internet della Rcf Arena c’è scritto: ‘le informazioni saranno disponibili dal 15 dicembre’. Peccato che siamo a maggio... Ho provato a contattare lo Iat, l’ufficio turistico, ma anche loro però non sanno nulla. È mai possibile?". In effetti sul sito – che dovrebbe essere quello di maggior riferimento – non sono riportate informazioni utili ai fan.

Carenze che mettono a nudo nuovamente le difficoltà di gestione di un’Arena Campovolo che stenta a decollare. Dei pochi eventi rispetto alle aspettative create e ai proclami ("Saremo la capitale italiana della musica", dissero gli organizzatori all’inaugurazione un anno fa) ne abbiamo già parlato a lungo nei mesi scorsi. E ricordiamo anche il recente annullamento del festival con Blanco e Machine Gun Kelly a causa dei pochi biglietti venduti, anche per una scarsa capacità di pubblicizzare l’evento. Da ultimo, il debole coordinamento delle realtà che gestiscono l’arena, da Friends&Partners del manager Ferdinando Salzano al manager di Ligabue, Claudio Maioli (che, contatto, non ci hai mai risposto) fino alla società C.Volo (la cui comunicazione è curata da KaitiExpansion di Davide Caiti, che – contattato – non ha fornito delucidazioni). L’unico a rispondere in merito è stato Riccardo Vitanza, responsabile comunicazione di Zucchero e dell’agenzia Parole&Dintorni che lavora con Friends&Partners. "Al servizio clienti di Friends & Partners non è arrivata alcuna lamentela (ma al Carlino sì... ndr )", spiega.

E ancora: "Il sito di Rcf Arena non è di gestione di Friends & Partners; su www.friendsandpartners.it le info relative a treni speciali e bus sono state debitamente comunicate; Friends & Partners sta contattando il gestore del sito di Rcf Arena affinché venga aggiornato entro domani (oggi, ndr), omologandosi al sito di Friends & Partners". Insomma, un pasticcio con gli organizzatori che pare non dialoghino fra loro. Infine "la conferma dell’orario di apertura porte alle 17 è arrivata proprio stamane (ieri, ndr )". Un caso...?