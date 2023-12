Concerti di Natale: tanta scelta

Diversi i concerti di Natale in programma in questi giorni di festa. Domani alle 21 l’appuntamento è alla chiesa parrocchiale di Gualtieri con il corpo bandistico Medesani di Boretto, diretto da Luciano Pellicelli, a proporre un repertorio composto non solo da brani natalizi, ma anche da colonne sonore, tra cui musiche di Ennio Morricone.

Il giorno di Santo Stefano, invece, è previsto un doppio evento a Guastalla. Alle 17 al teatro Ruggeri va in scena "A Natale si può" con il locale Corpo filarmonico Bonafini diretto dal maestro Cristiano Boschesi, mentre alle 17,30 si esibisce il coro civico di Guastalla alla chiesa della frazione di San Martino. Il ciclo di concerti si concluderà il 6 gennaio, sempre alla chiesa di San Martino, con l’esibizione della corale Vittorio Barbieri diretta da Antonio Muto. Sempre martedì, a Guastalla alle 18 è previsto il concerto natalizio con gli allegri Babbi Natale, a cura del coro Joy Voices, alla pista di pattinaggio su ghiaccio di viale Cappuccini.

Martedì alle 21 alla chiesa di Sant’Antonino a Quattro Castella va in scena "Un Natale di 900 anni fa" con il soprano Elena Rossi e l’arpista Alessandra Ziveri (foto), che da poco hanno costituito il "Duo Matilde", una formazione che unisce la passione comune per la musica vocale da camera e l’operistica.

Il programma prevede arie note e altre di repertorio più intimo e insolito, ma di grande presa emozionale.