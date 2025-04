Concerti e pastasciutta antifascista. Sul palco la staffetta Flora Monti

Il programma di domani a Casa Cervi parte con “25 Aprile Young”, alle 10, con visita al museo e letture nel parco per bambini e famiglie. Alle 12 e alle 16 spettacolo di burattini (Fondazione Famiglia Sarzi/compagnia: Teatrino dell’Es di Vittorio Zanella). Dalle 13 grande musica con Bandabardò. Dalle 14 gli interventi istituzionali con Michele De Pascale (presidente Regione) Albertina Soliani (presidente Cervi), i sindaci Alessandro Spanò (Campegine), Daniele Finucci (Gattatico), Marco Massari (Reggio), Michele Guerra (Parma) e Giorgio Zanni (presidente Provincia). Tra gli ospiti anche Stefano Bonaccini (europarlamentare ed ex presidente Regione), Giammaria Manghi (coordinatore regionale Sport), Elena Carletti (consigliera regionale Pd), Roberta Mori (coordinatrice nazionale Pari Opportunità). Dopo gli interventi dal palco, via alla musica con Cisco che canterà anche ”Nata il 25 aprile” e “Piccola figlia di Reggio”, dedicata a Genoeffa Cocconi, madre dei sette fratelli Cervi. Dalle 16, gli interventi di Paolo Berizzi, Cristian Sesena (Cgil), Francesca Rispoli (presidente Libera) e in collegamento Gad Lerner, autore, del progetto: “Noi Partigiani”. Segue ancora la musica coi 99 Posse e le testimonianze di Flora Monti (staffetta partigiana), Fulvio Poli (ufficio tutela cultura), Kiranjit Kaur (consigliere comunale Novellara) ed Emma Ruzon (presidente consulta studenti ateneo Padova). Alle 18.30 musica d’eccezione col concerto di Vinicio Capossela, composto per gli 80 anni della Liberazione, poi DJ set Resistente a cura di Mark Bee. Infine, Marco Damilano.