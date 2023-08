Concerti, fiere, feste e gastronomia L’Appennino è pieno di eventi

Un venerdì con tantissime iniziative e feste in Appennino tra Fiera del Parmigiano reggiano, gastronomia, concerti, "Bombonera": ecco cosa fare.

A Casina, inizia oggi e prosegue fino a lunedì, la 57ª "Fiera del Parmigiano reggiano", tradizionale appuntamento estivo con spettacoli, degustazioni, concerti, mercatino e gara tra i caseifici (info: 338 1635247). Sempre a Casina, al Castello di Sarzano, "Scuola di Parmigiano reggiano di montagna", appuntamenti dedicati al tema della tutela del paesaggio e della transizione ecologica.

A Castelnovo Monti, alle 19,30, "L’estate di Castelnovo C’Entro", con negozi aperti, musica, mercatini e cibi di strada: in via Roma, "Via Roma Wine & Flowers"; all’isolato Maestà, gastronomia e dj set; in piazza Gramsci, "Direzionale a colori", con gastronomia e intrattenimento; in piazza Peretti giochi per bimbi, musica con "Po Up Live Music" e gastronomi; in piazza Martiri musica con "Sax Davide Castellari" e dj Andrea Canovi e gastronomia; inoltre, nel corso della serata, spettacolo itinerante "Devil’s Parade con drago" a cura di "Accademia creativa", consigliato abbigliamento fiorito. Al Pianello (Castelnovo Monti), al Circolo Arci Frank, dalle 21, "Jazz & Piano" con Alessia Giorgini, con possibilità di cena (info: 345 090433). A Quara (Toano), da oggi a domenica, "Festa d’estate": stasera, "Mojito Party" e "Bombonera", inoltre cena a base di penne, grigliata e gnocco fritto. A Cavola (Toano), alla Corte Scalabrini, alle 21,30, "Le città invisibili - 100 anni di Italo Calvino, parole e immagini (info: 339 7200244). A Ligonchio, alle 21, serata astronomica con escursione notturna, percorso fino alla Bog Bench sul Monte. A Santonio (Villa Minozzo), "Sagra di Santo Stefano" dalle 19,30 apertura stand gastronomici e, dalle 21, musica con l’orchestra "Edmondo Comandini". A Busana nel piazzale della chiesa, dalle 19, "Chicken and Beer Fest". A Miscoso (Ventasso), alle 21, ballo liscio con l’orchestra "Galassi". A San Cassiano (Baiso), da oggi fino a domenica, "Festa d’estate". A Regnano (Viano), anche domani, "Fiera di Regnano", con cena sotto le stelle.

Giuliana Sciaboni