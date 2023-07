"Concerti, un lavoro d’insieme"

La società C.Volo, che ha realizzato e gestisce l’Arena Eventi Reggio Emilia, interviene per puntualizzare la notizia, da noi pubblicata col titolo "Due regia alla Rcf Arena: C. Volo gestirà gli eventi degli artisti mondiali, a Salzano (Friends&Partners) i big italiani".

La società C.Volo afferma "di non aver tenuto alcun incontro per affrontare questi temi dopo il concerto di Harry Styles: come gestori dell’Area Eventi siamo aperti al dialogo con altri soggetti, come è avvenuto per il concerto di Harry Styles, e ci fa ovviamente piacere il riscontro estremamente positivo dell’evento che ha ottenuto apprezzamento unanime, ma non sono previste attribuzioni “in esclusiva” come paventato dall’articolo".

Il concerto della star internazionale Harry Styles, organizzato da C.Volo, ha certamente sancito – come affermato dal giornale – un nuovo modello organizzativo che d’ora in avanti vedrà impegnati, fianco a fianco, due soggetti di primo livello. A Friends&Partners (che non ha rivali in Italia) viene affiancata appunto C.Volo, che (come certifica l’arrivo di Styles) ha molti contatti oltre confine. Una sinergia che promette bene.

"Ad oggi – precisa C.Volo nella sua nota – la Rcf Arena è gestita per i grandi eventi dalla società Arena Campovolo, partecipata da Friend and Partners, Riservarossa, Claudio Maioli e Ferdinando Salzano.

Il concerto di Harry Styles è stato una produzione Live Nation ed è stato proposto a Reggio Emilia tramite accordi presi con Arena Campovolo. Gli accordi tra C.Volo e Live Nation nell’occasione sono stati soltanto di supporto tecnico alla produzione".

E ancora: "Quello che confermiamo è il lavoro d’insieme che continua nella direzione avviata in questi primi due anni per far diventare l’Arena e Reggio Emilia una “capitale” nazionale e internazionale per la musica live, grazie alle caratteristiche che rendono la Rcf Arena unica in Europa per capienza, qualità dell’accoglienza e del suono, in grado di ospitare qualsiasi evento".