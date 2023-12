Concerto a 4 mani sul Fortepiano

Oggi pomeriggio alle 17 torna protagonista il Fortepiano, lo storico strumento che era appartenuto a Bonifazio Asioli. L’appuntamento è al salone degli Arazzi del museo Il Correggio, con una esibizione a quattro mani del duo pianistico composto da Francesca Bacchetta e Carlo Mazzoli, impegnati nel concerto "Il pianoforte a quattro mani. Nascita di un fortunato repertorio". In programma musiche di Mozart, Burney, Bach e Muzio Clementi. Per informazioni: 0522-69180 oppure mail a museo@comunedicorreggio.re.it. L’ingresso è gratuito, senza obbligo di prenotazione. Si tratta di uno dei vari appuntamenti di cultura, musica, storia e arte, che in questo caso mette in primo piano lo storico Fortepiano dell’Asioli, strumento costruito da Johann Georg Geib nel 1786 per la ditta londinese "Longman & Broderip".