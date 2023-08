Concerto all’alba di Ferragosto

La parrocchia di Pecorile, con il patrocinio del Comune di Vezzano, organizza per martedì 15 agosto, nell’area cortiliva della chiesa di Casola, la quinta edizione di ‘MusicaAssunta, aspettando l’aurora, elevazione spirituale nella solennità dell’Assunta’. Alle 6.15 si terrà un concerto voce e violoncello. L’esecuzione dei brani classici verrà proposta dal soprano Anna Capiluppi, la parte musicale è affidata ad Antonio Braidi che nel campo della musica antica collabora con vari enti e associazioni a livello nazionale. Sarà poi celebrata alle 7 la Messa e al termine della funzione religiosa sarà offerta una colazione sul sagrato. "E’ un diverso modo devozionale per festeggiare Maria Assunta e per riscoprire un luogo storico", dicono gli organizzatori.