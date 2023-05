Concerto benefico al Santuario Bisogna trovare 230mila euro

Concerti ed eventi per sensibilizzare nuovamente sulla necessità di concludere i lavori di restauro interno al santuario della Madonna della Porta di Guastalla, riaperto a settembre dopo anni di chiusura per inagibilità. Con fondi pubblici si è riusciti a riaprire il santuario alle celebrazioni religiose. Ma in questo mese di maggio sono state proposte iniziative artistiche e culturali per sollevare nuovamente la necessità di ottenere fondi per concludere i lavori.

Secondo gli ultimi calcoli, infatti, mancano oltre 230 mila euro per completare l’intervento. L’aumento dei prezzi di manodopera e delle materie prime ha fatto lievitare la somma iniziale, che era di poco più di centomila euro. E si punta alla generosità di cittadini, aziende e associazioni per garantire il successo dell’operazione.

Nei giorni scorsi è stato proposto un concerto per arpa e soprano. E oggi alle 16,30 è in programma il concerto della corale Vittorio Barbieri di Guastalla diretta da Antonio Muto e con Gianantonio Manzini al pianoforte. Le offerte libere raccolte saranno usate come contributo per il restauro.