Concerto benefico in chiesa a Rivalta

Stasera alle 21 la chiesa di Rivalta, a Reggio, ospita un concerto a scopo benefico che vede protagonisti organo e flauto, con il duo formato dai musicisti Yves Gourinat (organo) e Florence Jaud (flauto), per un evento promosso dall’associazione "Insieme per Rivalta". I due solisti, per l’occasione, interpretano musiche di Johan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Devienne, Gabriel Faurè in un evento pensato per raccogliere fondi con cui sostenere la manutenzione dell’organo e le attività dell’oratorio parrocchiale di Rivalta. L’ingresso è libero, con appuntamento alla chiesa di Sant’Ambrogio in via Ghiarda a Rivalta. Il ricavato delle offerte viene destinato per coprire i costi per garantire un’adeguata manutenzione allo storico organo della chiesa, usato per le funzioni religiose oltre che per concerti e iniziative culturali.