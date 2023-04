Concerto con il Coro Diocesano

Alle 21 nella chiesa di Santa Maria dell’Oliveto, a Montericco, si tiene il tradizionale appuntamento concertistico proposto dal Coro Diocesano insieme all’ensemble Idml: per quest’occasione formato da organo e quintetto d’archi. "Il canto è il mio sacerdozio" è il titolo del concerto. In programma numerose composizioni per la liturgia che sacerdoti e vescovi della chiesa reggiano-guastallese hanno composto negli ultimi 50 anni. Tra cui: monsignor Savino Bonicelli (1903-1983), don Aldo Orienti (1930-2013), don Pietro Ganapini; poi don Gigi Guglielmi, i vescovi Caprioli e Gianotti, autori di bellissimi testi, a cui dà voce Antonio Burani. L’ ensemble Idml è formato da Marco Dallara,Virginia Goracci (violini), Clara Fanticini (viola), Antonio Braidi (violoncello), Enrico Lazzarini (contrabbasso) , Nadia Torreggiani (organo). Voci soliste sono Sara Fornaciari ed Elena Turci. Dirige Giovanni Mareggini. Ingresso libero.