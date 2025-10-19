Concerto, da 17 anni al top. Confermati i Tre Bicchieri al vino di Medici Ermete

Diciassette anni al top. Confermati i Tre Bicchieri del Gambero Rosso al Concerto di Medici Ermete, primo lambrusco ad essere inserito nella prestigiosa lista dei migliori vini d’Italia nel 2010, festeggia oggi il 17° anno consecutivo in “serie A”.

"Nel 2010 il Concerto fu il primo lambrusco in assoluto a entrare in lista e fu una sorpresa importante nonché motivo di grande orgoglio per noi – racconta Alessandro Medici di Medici Ermete – Il vino reggiano per eccellenza era entrato in serie A con una nostra etichetta, e da allora ha fatto grandi passi avanti, grazie anche a un’evoluzione del gusto che si è spostato da rossi più strutturati e austeri per abbracciare il mondo di vini più versatili e leggeri, qualità ben espresse dai lambruschi".

Oggi il lambrusco è ben rappresentato, tanto che nella guida 2026 l’Emilia è distinta dalla Romagna per meglio raccontare la diversità di territori, vitigni e denominazioni: 16 vini emiliani difendono la classifica, con 3 sorbara, 3 grasparossa e, appunto, il Concerto a custodire il feudo reggiano.

Frutto di un progetto di nobilitazione del lambrusco raggiunto attraverso una peculiare e minuziosa vinificazione di singoli vigneti, il Concerto viene realizzato con uve Lambrusco Salamino della Tenuta La Rampata di Montecchio, nella provincia reggiana, fatte fermentare in acciaio prima di rifermentare, secondo il Metodo Martinotti, in autoclave sostando qualche mese sui lieviti.

Il risultato è un trionfo di frutta rossa, fragola, mora, ciliegia, lampone e ribes rosso, lievi aromi vegetali e floreali, dal finale pulito ed intenso, con un delicato equilibro tra freschezza e tannini. "Il Concerto – conclude Alessandro Medici – si è sviluppato negli anni, migliorando qualità e rese, ma viene ancora realizzato come all’inizio, con uve di un singolo vigneto, rimanendo sempre fedele a se stesso e alla nostra storia. Una solidità che, anche quest’anno, è stata premiata da Vini d’Italia 2026 e dal mercato: oggi il Concerto è diffuso in oltre 70 paesi del mondo e racconta la qualità dei vini emiliani dal Giappone agli Stati Uniti".

e. bia.