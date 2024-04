Concerto dei Sonohra a Taneto di Gattatico, successi storici e nuove emozioni sul palco

Al Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, stasera il concerto dei Sonohra, col loro #Civico6 Club Tour. Il duo veronese, accompagnato da Timo Orlandi al basso e Alberto Paderni alla batteria, si esibisce sulle note delle hit storiche che hanno fatto sognare un’intera generazione, tra cui ’L’Amore’, con cui i Sonohra si sono aggiudicati la vittoria a Sanremo Giovani nel 2008 e che, dopo 15 anni, è stato premiato col Disco d’Oro per aver raggiunto gli oltre 12milioni di streaming. In scaletta non mancano anche i nuovi brani, tra cui gli inediti "Se tu te ne vai" e "Sembra Hollywood da quassù", e le cover più apprezzate del formato social #Civico6 con cui i Sonohra, rivisitando in chiave acustica e non cover e inediti, hanno raggiunto una visibilità mondiale.